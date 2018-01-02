Нападающий "Црвены Звезды": "ЦСКА силен, но мы можем дойти до 1/2 финала Лиги Европы"

Нападающий "Црвены Звезды" Ричмонд Боаки считает, что его команде по силам пройти в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв ЦСКА. Ганский форвард сказал, что его не волнуют слухи об интересе со стороны "Челси", "Эвертона" и "Фенербахче".

- ЦСКА – очень хорошая команда, но " Звезда" действует хорошо, - цитирует Večernje Novosti Боаки. - Уверен, что мы сможем пройти дальше. Думаю, мы можем дойти до 1/2 финала Лиги Европы.

Со мной или без меня? Откровенно говоря, меня это не волнует. Когда руководство решится на трансфер, я уйду. До этого готов играть и бороться за трофеи. Я уважаю условия контракта, но готов к новому вызову в карьере.

Напомним, первый матч между сербским и российским клубами пройдет в Белграде 13 февраля, ответный - 21 февраля в Москве.