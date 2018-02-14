Нападающий "Атлетика": "Генерал Мороз" в Москве? Будем утепляться"

Нападающий "Атлетика" Ариц Адурис в преддверии выездного матча 1/16 финала Лиги Европы со "Спартаком" рассказал, что игроки испанской команды постараются адаптироваться к холодной погоде в Москве. При этом он отметил, что победа на красно-белыми сможет придать необходимый импульс команде.

- Это для нас будет особенная встреча, мы много от нее ждем, - сказал Адурис. - Ситуация в чемпионате Испании складывается не так, как мы хотим. Надеюсь, победа над "Спартаком" обеспечит нашей команде такой необходимый импульс.

- В Москве царствует "Генерал Мороз" (так охарактеризовал погоду в столице испанский журналист). Как команда готовится в условиях такого холода и что для этого предпринимает?

- Действительно, мы не слишком привыкли к холоду. В Бильбао сейчас тоже не жарко, но с Москвой это не сравниться. Мы постараемся адаптироваться. Тем более, холодно будет и "Спартаку". Постараемся активно двигаться и, при необходимости, будем утепляться.

Встреча "Спартак" - "Атлетик" пройдет в Москве в четверг, начало - в 21:00 по московскому времени. (Павел ГУРЕВИЧ)