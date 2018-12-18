"Нам досталась отличная немецкая команда". Паулу Фонсека - об "Айнтрахте"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека - о результатах жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Его команде предстоит сыграть с "Айнтрахтом".

– С самого начала знали, что простых и слабых соперников не будет. Все, кто принимает участие в этом турнире, сильны. Нам попалась отличная немецкая команда. С "Айнтрахтом" будет тяжелое противостояние, как и с любым коллективом из Германии, - цитирует специалиста официальный сайт клуба. - Да, правда. Нам достался сильный оппонент, победивший в шести поединках своей группы. Особенно нужно принять во внимание, что они одолели "Марсель" со счетом 4:0, а также "Лацио" – 4:1. А это, возможно, одни из лучших команд соответствующих чемпионатов. Поэтому готовимся к противостоянию с опасным соперником, результаты которого в Лиге Европы говорят сами за себя.

Матчи пройдут 14 и 23 февраля.

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