Налду: "Думаю, "Краснодар" обыграет "Ниццу"

Защитник "Краснодара" Налду на пресс-конференции перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Ниццы" заявил, что ожидает качественный футбол в предстоящей встрече, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Также он отметил, что знаком с защитником Данте и выделил в составе французского клуба нападающего Марио Балотелли.



– Какие у вас ожидания от матча с "Ниццей"? Знакомы ли вы с кем-либо из игроков соперника и кого могли бы выделить?



– Я думаю, у нас будет отличная игра, и мы добьемся победы. Кого выделить? Безусловно, Балотелли – качественный игрок высокого уровня. А знаком я с Данте. Но, вообще, мы постараемся показать наш футбол.



– Насколько адаптировались в России? С кем подружились?



– Адаптация идет полным ходом. Очень нелегко адаптироваться к чужой культуре. Друзья – бразильские игроки, у нас очень доверительные отношения.