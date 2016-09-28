13:10 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Налду: "Думаю, "Краснодар" обыграет "Ниццу"

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Защитник "Краснодара" Налду на пресс-конференции перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Ниццы" заявил, что ожидает качественный футбол в предстоящей встрече, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Также он отметил, что знаком с защитником Данте и выделил в составе французского клуба нападающего Марио Балотелли.

– Какие у вас ожидания от матча с "Ниццей"? Знакомы ли вы с кем-либо из игроков соперника и кого могли бы выделить?

– Я думаю, у нас будет отличная игра, и мы добьемся победы. Кого выделить? Безусловно, Балотелли – качественный игрок высокого уровня. А знаком я с Данте. Но, вообще, мы постараемся показать наш футбол.

– Насколько адаптировались в России? С кем подружились?

– Адаптация идет полным ходом. Очень нелегко адаптироваться к чужой культуре. Друзья – бразильские игроки, у нас очень доверительные отношения.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 2-й тур

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Надо не думать, а обыгрывать. Страна гогочет, когда футболисты начинают думать.

13:21

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