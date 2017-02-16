21:32 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Налду: "Без ван Перси "Фенербахче" было тяжело"

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Защитник "Краснодара" Налду после победы в первом матче 1/16 финала Лиги Европы над "Фенербахче"​ (1:0) выразил надежду, что в гостях "быки" сыграют не хуже, передает из Краснодара спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Ответная встреча пройдет в Турции в среду, 22 февраля.

– Важно было победить дома, – сказал Налду. – Надеемся, в гостях сыграем не хуже. Быстрый гол нас не расслабил. Ожидали опасных атак от "Фенербахче", но все оказалось не так страшно. Без ван Перси гостям было тяжело. Но соперник все равно остаётся сильным.

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