Наиль Измайлов: "Провокации болельщиков "Спартака" со стороны испанцев в Бильбао были ожидаемы"

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов подчеркнул, что ожидал провокаций со стороны фанатов в Бильбао в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между московским клубом и "Атлетиком". Перед началом игры произошли столкновения между болельщиками.

По данным полиции, пострадали пять стражей порядка и четыре гражданина России, кроме того, погиб сотрудник правоохранительных органов, участвовавший в пресечении беспорядков футбольных фанатов.

- Мы с самого начала знали, что нам будут не рады в Бильбао. Сначала в прессе появились выдуманные "страшилки" о болельщиках "Спартака", потом марши местных радикальных группировок, показательно усиленные меры безопасности. Было очевидно, что будут провокации, что, собственно говоря, и произошло. Конечно, когда на тебя нападают - ты вынужден защищаться, - цитирует ТАСС Измайлова. - Безусловно, надо тщательно разбираться в случившемся. Но обратите внимание на то, как проходят матчи и Лиги чемпионов, и Лиги Европы в России, в Москве - в частности, недавно проходил матч с "Атлетиком". Все эти матчи прошли в атмосфере гостеприимства, безопасности и комфорта для болельщиков.

"Спартак" выиграл ответную встречу 2:1, но уступил по сумме матчей (первая игра - 1:3).