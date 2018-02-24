Наиль Измайлов: "Провокации болельщиков "Спартака" со стороны испанцев в Бильбао были ожидаемы"

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов подчеркнул, что ожидал провокаций со стороны фанатов в Бильбао в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между московским клубом и "Атлетиком". Перед началом игры произошли столкновения между болельщиками.
По данным полиции, пострадали пять стражей порядка и четыре гражданина России, кроме того, погиб сотрудник правоохранительных органов, участвовавший в пресечении беспорядков футбольных фанатов.
- Мы с самого начала знали, что нам будут не рады в Бильбао. Сначала в прессе появились выдуманные "страшилки" о болельщиках "Спартака", потом марши местных радикальных группировок, показательно усиленные меры безопасности. Было очевидно, что будут провокации, что, собственно говоря, и произошло. Конечно, когда на тебя нападают - ты вынужден защищаться, - цитирует ТАСС Измайлова. - Безусловно, надо тщательно разбираться в случившемся. Но обратите внимание на то, как проходят матчи и Лиги чемпионов, и Лиги Европы в России, в Москве - в частности, недавно проходил матч с "Атлетиком". Все эти матчи прошли в атмосфере гостеприимства, безопасности и комфорта для болельщиков.
"Спартак" выиграл ответную встречу 2:1, но уступил по сумме матчей (первая игра - 1:3).
баламошка
Komba Владислав Что ты несешь? Какие полицейские на фан секторе? Происшествие произошло не на территории стадиона. Кампания по дискредитации российского спорта на западе развёрнута давно. Поэтому тут не важно за кого ты болеешь в итоге. Если за страну болеешь - то это общая проблема. Сегодня Спартак - завтра Локомотив или ЦСКА - это только вопрос времени. Это не проблема Спартака и не Федуна - это наша общая, российская проблема, если конечно ты россиянин.//////////Он не россиянин, он конебаклан.
13:57
Komba
Владислав Что ты несешь? Какие полицейские на фан секторе? Происшествие произошло не на территории стадиона. Кампания по дискредитации российского спорта на западе развёрнута давно. Поэтому тут не важно за кого ты болеешь в итоге. Если за страну болеешь - то это общая проблема. Сегодня Спартак - завтра Локомотив или ЦСКА - это только вопрос времени. Это не проблема Спартака и не Федуна - это наша общая, российская проблема, если конечно ты россиянин.
13:52
баламошка
Снизу которые пишут, те что на дне, скажите, а у кого проблем не было с басками?! И у немытых были столкновения и у Локомотива тоже! А вы тут вините во всём Спартак. Это ханжество, ёклмн! Чтоб вы всю жизнь в Бильбао прожили и ходили там каждый день с триколором!
13:19
Garry1979
спартачей *
12:40
Garry1979
да все бедных спартанец провоцируют!!!))))
12:40
Владислав
Какие провокации? Чего языком трепать? Что, фанаты Спартака внутри России паиньки? Каждый сезон с ними две - три проблемы, человеческие жертвы... До тех пор пока на фан секторе не будет полицейских, которые чуть что будут лупить их дубинами, чтобы дурь выбить - ничего не изменится.
11:32