Набиуллин и Оздоев тренируются с "Зенитом"

В среду "Зенит" проводит открытую тренировку перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика". В общей группе занимаются все футболисты, в том числе новички петербургского клуба Эльмир Набиуллин и Магомед Оздоев.

Напомним, экс-футболисты "Рубина" не заявлены для участия в еврокубковых матчах и не могут сыграть в завтрашней встрече. (Гоша ЧЕРНОВ)

Ответная игра между "Зенитом" и "Селтиком" пройдет завтра и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча. Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Глазго.