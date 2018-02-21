Набиуллин и Оздоев тренируются с "Зенитом"

В среду "Зенит" проводит открытую тренировку перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика". В общей группе занимаются все футболисты, в том числе новички петербургского клуба Эльмир Набиуллин и Магомед Оздоев.
Напомним, экс-футболисты "Рубина" не заявлены для участия в еврокубковых матчах и не могут сыграть в завтрашней встрече. (Гоша ЧЕРНОВ)
Ответная игра между "Зенитом" и "Селтиком" пройдет завтра и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча. Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Глазго.
Набиуллин и Оздоев. Завтра сыграть не могут, но с командой тренируются. pic.twitter.com/PDfDLRMlmX– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 21 февраля 2018 г.