На матче "Зенит" - "Вардар" ожидается до 45 тысяч зрителей

На матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы между "Зенитом" и "Вардаром" ожидается до 45 тысяч зрителей, сообщает пресс-служба питерцев. Македонскую команду поддержат до 30 болельщиков. Вместимость стадиона "Санкт-Петербург" составляет 56196 человек.

Ранее стало известно, что крыша на стадионе будет закрыта. Температура внутри арены составит 20 градусов тепла.

Матч "Зенит" – "Вардар" пройдет сегодня и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры. Напомним, сине-бело-голубые ранее уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира.