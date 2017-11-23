На матче "Зенит" - "Вардар" будут работать более 260 сотрудников Росгвардии

Обеспечением порядка на матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы между "Зенитом" и "Вардаром" будут заниматься более 260 сотрудников ОМОН Росгвардии и подразделений лицензионно-разрешительной работы, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Кроме того, за охрану правопорядка будут отвечать 250 военнослужащих национальной гвардии России.

В управлении отметили, что на игре ожидается до 45 тысяч зрителей. На встрече будет задействовано 20 единиц автотехники.

Напомним, "Зенит" досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы. Матч с македонской командой состоится сегодня, 23 ноября, и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.