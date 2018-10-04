На матче "Зенит" - "Славия" ожидается до 47 тысяч зрителей

В 19.55 по московскому времени начнется игра второго тура группового турнира Лиги Европы между "Зенитом" и "Славией". Встреча пройдет на стадионе "Санкт-Петербург". Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, на матче ожидается до 47 тысяч зрителей, гостей поддержат до 250 болельщиков.

"Зенит" – "Славия": Лига Европы, 2-й тур, 4 октября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 19.55 (мск)