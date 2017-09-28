На матче "Зенит" - "Реал Сосьедад" будет использоваться система определения голов

На матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы "Зенит" – "Реал Сосьедад" ожидается аншлаг, информирует официальный сайт питерцев.
Крыша стадиона "Санкт-Петербург", где пройдет поединок, будет закрыта. Кроме того, на арене будет использована система определения голов.
"Зенит" сыграет в лазурной форме, голкипер – в черном; гости – в красной форме, голкипер – в зеленом.
Матч "Зенит" – "Реал Сосьедад" состоится сегодня, 28 сентября, начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-09-28-segodnya-zenit-sygraet-s-real-sosedadom-na-gruppovom-etape-ligi-evropy-uefa.htm
эдпитер
сижу на работе,жду)))Билет куплен, скоро рвану. Надеюсь на лучшее. Букмекеры ставят на победу Зенита 1.90, а в победу Реала С верят меньше-дают 2.9-3.1.
14:25
CbIHOK-73
прямо рвать? давай полегче. трансферная стоимость РС составляет 150 лямов против 120 у зенита
14:21
alex_zero
испанцы - не итальянцы, надо рвать ...
14:11
Tribunal Z
Jessica19 Уверен Реал Сосьедад слабее МЮ.==== Слабые команды не обыгрывают Реал Мадрид. Реал Сосьедад обыграл, МЮ в последние годы нет
14:01
Jessica19
Уверен Реал Сосьедад слабее МЮ.
13:53
kaduly
В отличии от масквачей,уверен зенит сегодня будет играть в футбол
13:38
romy4_84
позор это ваша игра во вторник
13:34
bibik.i
Вот и свершилось, первая в России система определения голов установлена. Перед ЧМ2018 должны поставить на остальные стадионы.
13:22
паоло росси
секта уже начинает бесноваться)
13:05
waleriy
Ждем очередного позора бомжей
12:56
RND
Бакланы заклинили крышу !
12:29