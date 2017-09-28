Уличная атлетика при поддержке Datsun
12:09 | Футбол — Лига Европы

На матче "Зенит" - "Реал Сосьедад" будет использоваться система определения голов

11

На матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы "Зенит""Реал Сосьедад" ожидается аншлаг, информирует официальный сайт питерцев.

Крыша стадиона "Санкт-Петербург", где пройдет поединок, будет закрыта. Кроме того, на арене будет использована система определения голов.

"Зенит" сыграет в лазурной форме, голкипер – в черном; гости – в красной форме, голкипер – в зеленом.

Матч "Зенит" – "Реал Сосьедад" состоится сегодня, 28 сентября, начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-09-28-segodnya-zenit-sygraet-s-real-sosedadom-na-gruppovom-etape-ligi-evropy-uefa.htm

11
Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 2-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (11)
Войти, чтобы оставить комментарий

эдпитер

сижу на работе,жду)))Билет куплен, скоро рвану. Надеюсь на лучшее. Букмекеры ставят на победу Зенита 1.90, а в победу Реала С верят меньше-дают 2.9-3.1.

14:25

CbIHOK-73

прямо рвать? давай полегче. трансферная стоимость РС составляет 150 лямов против 120 у зенита

14:21

alex_zero

испанцы - не итальянцы, надо рвать ...

14:11

Tribunal Z

Jessica19 Уверен Реал Сосьедад слабее МЮ.==== Слабые команды не обыгрывают Реал Мадрид. Реал Сосьедад обыграл, МЮ в последние годы нет

14:01

Jessica19

Уверен Реал Сосьедад слабее МЮ.

13:53

kaduly

В отличии от масквачей,уверен зенит сегодня будет играть в футбол

13:38

romy4_84

позор это ваша игра во вторник

13:34

bibik.i

Вот и свершилось, первая в России система определения голов установлена. Перед ЧМ2018 должны поставить на остальные стадионы.

13:22

паоло росси

секта уже начинает бесноваться)

13:05

waleriy

Ждем очередного позора бомжей

12:56

RND

Бакланы заклинили крышу !

12:29