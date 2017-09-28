На матче "Зенит" - "Реал Сосьедад" будет аншлаг, закрыта крыша и использоваться система определения голов

На матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы "Зенит" – "Реал Сосьедад" ожидается аншлаг, информирует официальный сайт питерцев.
Крыша стадиона "Санкт-Петербург", где пройдет поединок, будет закрыта. Кроме того, на арене будет использована система определения голов.
"Зенит" сыграет в лазурной форме, голкипер – в черном; гости – в красной форме, голкипер – в зеленом.
Матч "Зенит" – "Реал Сосьедад" состоится сегодня, 28 сентября, начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-09-28-segodnya-zenit-sygraet-s-real-sosedadom-na-gruppovom-etape-ligi-evropy-uefa.htm
waleriy
Ждем очередного позора бомжей
12:56
RND
Бакланы заклинили крышу !
12:29