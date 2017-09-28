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12:09 | Футбол — Лига Европы

На матче "Зенит" - "Реал Сосьедад" будет аншлаг, закрыта крыша и использоваться система определения голов

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На матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы "Зенит""Реал Сосьедад" ожидается аншлаг, информирует официальный сайт питерцев.

Крыша стадиона "Санкт-Петербург", где пройдет поединок, будет закрыта. Кроме того, на арене будет использована система определения голов.

"Зенит" сыграет в лазурной форме, голкипер – в черном; гости – в красной форме, голкипер – в зеленом.

Матч "Зенит" – "Реал Сосьедад" состоится сегодня, 28 сентября, начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-09-28-segodnya-zenit-sygraet-s-real-sosedadom-na-gruppovom-etape-ligi-evropy-uefa.htm

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 2-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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waleriy

Ждем очередного позора бомжей

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RND

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