На матче "Зенит" - "Реал Сосьедад" будет аншлаг, закрыта крыша и использоваться система определения голов

На матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы "Зенит" – "Реал Сосьедад" ожидается аншлаг, информирует официальный сайт питерцев.

Крыша стадиона "Санкт-Петербург", где пройдет поединок, будет закрыта. Кроме того, на арене будет использована система определения голов.

"Зенит" сыграет в лазурной форме, голкипер – в черном; гости – в красной форме, голкипер – в зеленом.

Матч "Зенит" – "Реал Сосьедад" состоится сегодня, 28 сентября, начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.