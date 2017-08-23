На матче "Црвена Звезда" – "Краснодар" ожидается аншлаг

Генеральный директор "Црвены Звезды" Звездан Терзич в преддверии ответного матча 4-го отборочного турнира Лиги Европы против "Краснодара" подчеркнул, что все билеты на предстоящую встречу проданы. Первая игра команд в России завершилась со счетом 3:2 в пользу "быков".

– Все 52 тысячи билетов на игру проданы, – цитирует ТАСС Терзича. – У нас будет аншлаг.

Напомним, что матч "Црвена Звезда" – "Краснодар" состоится 24 августа, начало игры – в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.