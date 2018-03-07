На матче "Атлетико" – "Локомотив" будут работать 1300 полицейских

Меры безопасности на первом матче 1/8 финала Лиги Европы между "Атлетико" и "Локомотивом" будут усилены, сообщает As. По информации источника, обеспечением порядка на стадионе будут заниматься 1300 полицейских. Как отмечает издание, встречу в Мадриде должны посетить около 500 болельщиков российской команды.

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Ранее в испанских СМИ появилась информация о том, что УЕФА присвоил матчу "Атлетико" – "Локомотив" статус повышенного риска. Такое решение принято в связи с событиями в Бильбао, когда болельщики "Атлетика" и "Спартака" перед началом ответного матча 1/16 финала Лиги Европы также устроили массовые беспорядки. В итоге погиб полицейский.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Локомотивом" и "Атлетико" пройдет в Мадриде завтра, 8 марта. Начало игры – 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. Ответная игра состоится в Москве 15 марта.