20:30 | Футбол — Лига Европы

На игре "Зенита" - "Динамо" (Минск) несколько тысяч свободных мест


Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы между минским "Динамо" и "Зенитом" не вызвал ожидаемого ажиотажа у болельщиков.

Стадион "Динамо" в Минске не заполнен полностью – на всех трибунах зияют дыры. При этом ранее белорусский клуб сообщил, что все билеты на игру проданы. Добавим, что трибуны арены вмещают 22 тысячи зрителей. На матче присутствуют 2,5 болельщиков санкт-петербургского клуба. (Гоша ЧЕРНОВ)

 

"Динамо" Минск – "Зенит" - (2:0). Прямая видеотрансляция матча

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