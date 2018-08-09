На игре "Зенита" - "Динамо" (Минск) несколько тысяч свободных мест

Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы между минским "Динамо" и "Зенитом" не вызвал ожидаемого ажиотажа у болельщиков.

Стадион "Динамо" в Минске не заполнен полностью – на всех трибунах зияют дыры. При этом ранее белорусский клуб сообщил, что все билеты на игру проданы. Добавим, что трибуны арены вмещают 22 тысячи зрителей. На матче присутствуют 2,5 болельщиков санкт-петербургского клуба. (Гоша ЧЕРНОВ)

Да, кстати. Ранее "Динамо" сообщило, что все билеты проданы. Что-то совсем не похоже. pic.twitter.com/jmjn3SuK3i – Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) August 9, 2018

"Динамо" Минск – "Зенит" - (2:0). Прямая видеотрансляция матча