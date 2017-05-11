"МЮ" вышел в финал Лиги Европы

В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Сельтой" – 1:1. Счет открыл полузащитник "МЮ" Маруан Феллаини. Во втором тайме ответный мяч с забил защитник гостей Факундо Ронкалья.
Благодаря победе в первой встрече (1:0) команда Жозе Моуринью вышла в финал Лиги Европы, где встретится с "Аяксом", который прошел "Лион". Встреча пройдет 24 мая в Стокгольме и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка.
Лига Европы
1/2 финала
Ответный матч
"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Сельта" (Испания) – 1:1 (1:0)
Голы: Феллаини, 17 (1:0). Ронкалья, 85 (1:1).
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Блинд, Байи, Дармиан, Мхитарян (Кэррик, 77), Эррера, Феллаини, Погба, Лингард (Руни, 86), Рэшфорд (Смоллинг, 89).
"Сельта": Альварес, Мальо, Кабраль, Ронкалья, Хонни Кастро, Васс (Хосабед Санчес, 46), Радойя (Бонгонда, 68), Эрнандес, Аспас, Гвидетти, Систо (Бовю, 80).
Предупреждения: Блинд, 32. Аспас, 66. Эррера, 81. Кабраль, 90+2.
Удаления: Байи (Манчестер Юнайтед), 88. Ронкалья (Сельта), 89.
Судья: Хацеган (Румыния).
11 мая. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".
Первый матч – 1:0.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/playoff/
Pablo_75
Двойственное впечатление от игры МЮ в ЛЕ. По набору игроков он на много порядков выше тех, кто ему противостоял, а по игре превосходит едва-едва... Не вижу никакого результата собственно от работы Моуриньо.
00:34
Kozlinka
МАЯ, КАРЛ, 24 МАЯ!!!!!
00:11
James Gang
Долго ждать до 24 марта, почти год :)
00:03
"Gaga_rin"
Думается футболл Мауринью устарел, это лучше чем при Мойесе и Ван Шале, но не таким ожидал видеть МЮ при именитом тренера и дорогих трансферах.
00:03
Thomas_Boy_
Маленький привет Сержу от саксов.)
00:00