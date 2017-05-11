"МЮ" вышел в финал Лиги Европы

В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Сельтой" – 1:1. Счет открыл полузащитник "МЮ" Маруан Феллаини. Во втором тайме ответный мяч с забил защитник гостей Факундо Ронкалья.

Благодаря победе в первой встрече (1:0) команда Жозе Моуринью вышла в финал Лиги Европы, где встретится с "Аяксом", который прошел "Лион". Встреча пройдет 24 мая в Стокгольме и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка.

Лига Европы

1/2 финала

Ответный матч

"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Сельта" (Испания) – 1:1 (1:0)

Голы: Феллаини, 17 (1:0). Ронкалья, 85 (1:1).

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Блинд, Байи, Дармиан, Мхитарян (Кэррик, 77), Эррера, Феллаини, Погба, Лингард (Руни, 86), Рэшфорд (Смоллинг, 89).

"Сельта": Альварес, Мальо, Кабраль, Ронкалья, Хонни Кастро, Васс (Хосабед Санчес, 46), Радойя (Бонгонда, 68), Эрнандес, Аспас, Гвидетти, Систо (Бовю, 80).

Предупреждения: Блинд, 32. Аспас, 66. Эррера, 81. Кабраль, 90+2.

Удаления: Байи (Манчестер Юнайтед), 88. Ронкалья (Сельта), 89.

Судья: Хацеган (Румыния).

11 мая. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".

Первый матч – 1:0.

Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Сельта"