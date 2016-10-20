"МЮ" разгромил "Фенербахче", Нойштедтер отыграл 90 минут

В игре группового турнира Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" нанес крупное поражение "Фенербахче" – 4:1. В составе англичан голами отметились Антони Марсьяль и Джесси Лингард, а Поль Погба оформил дубль. Размочить счет смог экс-форвард "МЮ" Робин ван Перси. Отметим, что на поле весь матч провел российский защитник Роман Нойштедтер.
В параллельной игре группы A "Фейеноорд" с минимальным счетом обыграл "Зарю". Гол на счету нападающего Николая Йергенсена.
Лига Европы
Групповой турнир
3-й тур
Группа A
"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Фенербахче" (Турция) – 4:1 (3:0)
Голы: Погба, 31 – с пенальти (1:0). Марсьяль, 34 – с пенальти (2:0). Погба, 45+1 (3:0). Лингард, 48 (4:0). ван Перси, 83 (4:1).
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Дармиан, Смоллинг (Рохо, 46), Шоу, Байи, Кэррик, Мата, Погба (Фосу-Менса, 75), Лингард (Депай, 66), Руни, Марсьяль.
"Фенербахче": Волкан Демирель, Шкртел, Кьер (Эменике, 46), Нойштедтер, Калдырым, Шенер, Мехмет Топал, Соуза, Волкан Шен (Исмаил, 69), Алпер Потук, ван Перси.
Судья: Бастьен (Франция).
20 октября. Манчестер. Стадион Old Trafford.
"Фейеноорд" (Голландия) – "Заря" (Украина) – 1:0 (0:0)
Гол: Йергенсен, 55 (1:0).
"Фейеноорд": Джонс, ван дер Хейден, Боттегин, Конголо, Карсдорп, Эль-Ахмади, Торнстра, Вилхена, Тапия, Йергенсен (Крамер, 81), Билал Басаджикоглу.
"Заря": Шевченко, Сиваков, Соболь, Гордиенко (Харатин, 66), Форстер, Каменюка, Караваев, Гречишкин, Петряк (Паулинью, 58), Липартия, Кулач (Любенович, 46).
Предупреждения: Липартия, 73. Каменюка, 86.
Судья: Трейманис (Латвия).
20 октября. Роттердам. Стадион Stadion Feijenoord (De Kuip).