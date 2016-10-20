"МЮ" разгромил "Фенербахче", Нойштедтер отыграл 90 минут

В игре группового турнира Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" нанес крупное поражение "Фенербахче" – 4:1. В составе англичан голами отметились Антони Марсьяль и Джесси Лингард, а Поль Погба оформил дубль. Размочить счет смог экс-форвард "МЮ" Робин ван Перси. Отметим, что на поле весь матч провел российский защитник Роман Нойштедтер.

В параллельной игре группы A "Фейеноорд" с минимальным счетом обыграл "Зарю". Гол на счету нападающего Николая Йергенсена.

Лига Европы

Групповой турнир

3-й тур

Группа A

"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Фенербахче" (Турция) – 4:1 (3:0)

Голы: Погба, 31 – с пенальти (1:0). Марсьяль, 34 – с пенальти (2:0). Погба, 45+1 (3:0). Лингард, 48 (4:0). ван Перси, 83 (4:1).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Дармиан, Смоллинг (Рохо, 46), Шоу, Байи, Кэррик, Мата, Погба (Фосу-Менса, 75), Лингард (Депай, 66), Руни, Марсьяль.

"Фенербахче": Волкан Демирель, Шкртел, Кьер (Эменике, 46), Нойштедтер, Калдырым, Шенер, Мехмет Топал, Соуза, Волкан Шен (Исмаил, 69), Алпер Потук, ван Перси.

Судья: Бастьен (Франция).

20 октября. Манчестер. Стадион Old Trafford.

"Фейеноорд" (Голландия) – "Заря" (Украина) – 1:0 (0:0)

Гол: Йергенсен, 55 (1:0).

"Фейеноорд": Джонс, ван дер Хейден, Боттегин, Конголо, Карсдорп, Эль-Ахмади, Торнстра, Вилхена, Тапия, Йергенсен (Крамер, 81), Билал Басаджикоглу.

"Заря": Шевченко, Сиваков, Соболь, Гордиенко (Харатин, 66), Форстер, Каменюка, Караваев, Гречишкин, Петряк (Паулинью, 58), Липартия, Кулач (Любенович, 46).

Предупреждения: Липартия, 73. Каменюка, 86.

Судья: Трейманис (Латвия).

20 октября. Роттердам. Стадион Stadion Feijenoord (De Kuip).