23:37 9 марта | ФУТБОЛ — Лига Европы

"МЮ" против России: семь ничьих в десяти матчах

0
0
0
0
2

Матч 1/8 финала Лиги Европы "Ростов""Манчестер Юнайтед" (1:1) стал шестым для "красных дьяволов" против коллективов из России в еврокубках. Любопытно, что в семи из десяти матчей англичане сыграли с российскими клубами вничью. Победить "МЮ" смог лишь в двух играх, пришедшихся на групповой турнир Лиги чемпионов. (Кирилл БУРДАКОВ)

"Манчестер Юнайтед" с российскими клубами

Сезон

Турнир

Стадия

Соперник

1-й матч

2-й матч

1992/93

КУ

1-й раунд

Торпедо

0:0 (д)

0:0 (пен – 3:4) (г)

1995/96

КУ

1-й раунд

Ротор

0:0 (г)

2:2 (д)

2008

СКУ

Финал

Зенит

1:2 (н)

-

2009/10

ЛЧ

Гр.турнир

ЦСКА

1:0 (г)

3:3 (д)

2015/16

ЛЧ

Гр.турнир

ЦСКА

1:1 (г)

1:0 (д)

2016/17

ЛЕ

1/8 финала

Ростов

1:1 (г)

 

Итого: +2=7-1, мячи 10-9

Трансляция матча "Ростов" – "Манчестер Юнайтед"

0
0
0
0
2
Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

higagy

Круто, в 6 матчах 7 ничьих! Качество подачи информации на новостной растет день ото дня.

00:04

Iceberg

Лучше бы озаглавили так: Из всех российских команд Манчестеру проигрывал только ЦСКА.

00:03

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ