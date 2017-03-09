"МЮ" против России: семь ничьих в десяти матчах

Матч 1/8 финала Лиги Европы "Ростов" – "Манчестер Юнайтед" (1:1) стал шестым для "красных дьяволов" против коллективов из России в еврокубках. Любопытно, что в семи из десяти матчей англичане сыграли с российскими клубами вничью. Победить "МЮ" смог лишь в двух играх, пришедшихся на групповой турнир Лиги чемпионов. (Кирилл БУРДАКОВ)
"Манчестер Юнайтед" с российскими клубами
|
Сезон
|
Турнир
|
Стадия
|
Соперник
|
1-й матч
|
2-й матч
|
1992/93
|
КУ
|
1-й раунд
|
Торпедо
|
0:0 (д)
|
0:0 (пен – 3:4) (г)
|
1995/96
|
КУ
|
1-й раунд
|
Ротор
|
0:0 (г)
|
2:2 (д)
|
2008
|
СКУ
|
Финал
|
Зенит
|
1:2 (н)
|
-
|
2009/10
|
ЛЧ
|
Гр.турнир
|
ЦСКА
|
1:0 (г)
|
3:3 (д)
|
2015/16
|
ЛЧ
|
Гр.турнир
|
ЦСКА
|
1:1 (г)
|
1:0 (д)
|
2016/17
|
ЛЕ
|
1/8 финала
|
Ростов
|
1:1 (г)
|
Итого: +2=7-1, мячи 10-9
higagy
Круто, в 6 матчах 7 ничьих! Качество подачи информации на новостной растет день ото дня.
00:04
Iceberg
Лучше бы озаглавили так: Из всех российских команд Манчестеру проигрывал только ЦСКА.
00:03