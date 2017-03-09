"МЮ" против России: семь ничьих в десяти матчах

Матч 1/8 финала Лиги Европы "Ростов" – "Манчестер Юнайтед" (1:1) стал шестым для "красных дьяволов" против коллективов из России в еврокубках. Любопытно, что в семи из десяти матчей англичане сыграли с российскими клубами вничью. Победить "МЮ" смог лишь в двух играх, пришедшихся на групповой турнир Лиги чемпионов. (Кирилл БУРДАКОВ)

"Манчестер Юнайтед" с российскими клубами

Сезон Турнир Стадия Соперник 1-й матч 2-й матч 1992/93 КУ 1-й раунд Торпедо 0:0 (д) 0:0 (пен – 3:4) (г) 1995/96 КУ 1-й раунд Ротор 0:0 (г) 2:2 (д) 2008 СКУ Финал Зенит 1:2 (н) - 2009/10 ЛЧ Гр.турнир ЦСКА 1:0 (г) 3:3 (д) 2015/16 ЛЧ Гр.турнир ЦСКА 1:1 (г) 1:0 (д) 2016/17 ЛЕ 1/8 финала Ростов 1:1 (г)

Итого: +2=7-1, мячи 10-9

Трансляция матча "Ростов" – "Манчестер Юнайтед"