"МЮ" проиграл "Фенербахче", "Заря" и "Фейеноорд" обменялись голами

В матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы "Фенербахче" дома обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1. Голами в составе турецкого клуба отметились Мусса Соу и Джермейн Ленс. У гостей отличился Уэйн Руни.

В другой встрече "Фейеноорд" сыграл вничью с луганской "Зарей" – 1:1.

Таким образом, "Фенербахче" вышел на первое место в группе A, набрав 7 очков. На второй строчке с таким же количеством баллов – "Фейеноорд". У команды Жозе Моуринью 6 очков, а у "Зари" – 2.

Лига Европы

Групповой турнир

4-й тур

Группа A

"Фенербахче" (Турция) – "Манчестер Юнайтед" – 2:1 (1:0)

Голы: Соу, 2 (1:0). Ленс, 59 (2:0). Руни, 89 (2:1).

"Фенербахче": Волкан Демирель, Шкртел, Кьер, Калдырым, Шенер, Мехмет Топал, Соуза, Волкан Шен (Эменике, 68), Алпер Потук (Нойштедтер, 82), Соу (Исмаил, 86), Ленс.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Дармиан, Блинд, Рохо, Шоу, Шнейдерлен (Мата, 46), Эррера, Погба (Ибрагимович, 30), Руни, Марсьяль, Рэшфорд (Мхитарян, 61).

Предупреждения: Шнейдерлен, 13. Эррера, 19. Волкан Демирель, 43. Алпер Потук, 56. Шкртел, 71. Мата, 73. Шенер, 85. Соуза, 90+5.

Судья: Грефе (Германия).

3 ноября. Стамбул. Стадион Sukru Saracoglu.

"Заря" (Украина) - "Фейеноорд" - 1:1 (1:1)

Голы: Йергенсен, 15 (0:1). Форстер, 44 (1:1).

Нереализованный пенальти: Форстер (Заря), 44 (вратарь)

"Заря": Шевченко, Опанасенко (Каменюка, 30), Соболь, Форстер, Любенович (Паулинью, 63), Караваев, Чайковский, Гречишкин, Петряк, Харатин, Бонавентуре (Кулач, 55).

"Фейеноорд": Джонс, ван дер Хейден, Боттегин, Конголо, Карсдорп, Элиа, Веинович, Торнстра (Ньивкоп, 81), Тапия, Кайт (Билал Басаджикоглу, 70), Йергенсен (Нелом, 46).

Предупреждения: Веинович, 36. Боттегин, 42. Петряк, 64. Билал Басаджикоглу, 73. Тапия, 75.

Удаление: Боттегин, 43.

Судья: Кехлет (Дания).

3 ноября. Одесса. Стадион "Черноморец".