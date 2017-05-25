"МЮ" посвятил победу в Лиге Европы жертвам теракта в Манчестере

"Манчестер Юнайтед" впервые в своей истории выиграл Лигу Европы, одолев в финале "Аякс" (2:0). Свою победу английская команда посвятила пострадавшим при взрыве в Манчестере в ночь на 23 мая. Игроки и тренеры сфотографировали с баннером, на котором написано: "Город един. Молитесь за Манчестер".

Напомним, что в ночь на 23 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде в "Манчестер Арене", которая, считается крупнейшим крытым стадионом в странах Евросоюза и вмещает 21 тысячу человек, произошел теракт. В результате взрыва погибло больше 20 человек. Около 60 людей получили различные травмы.

Трансляция матча "Аякс" - "МЮ"