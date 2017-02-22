21:58 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"МЮ" победил "Сент-Этьен" благодаря голу Мхитаряна и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

0
0
0
0

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Сент-Этьен" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Единственный мяч забил Генрих Мхитарян. Первый поединок завершился разгромной победой "МЮ" - 3:0.

Лига Европы

1/16 финала

Ответный матч

"Сент-Этьен" (Франция) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 0:1 (0:1)

Гол: Мхитарян, 17.

"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Теофиль-Катрин, Малькюи, Ф.Погба, Амума, Пажо, Верету (Лемуан, 68), Монне-Паке, Севе (Интима, 53), Берич (Ру, 59).

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Блинд, Смоллинг, Байи, Кэррик (Швайнштайгер, 61), Феллаини, Янг, Мата (Рохо, 64), Мхитарян (Рэшфорд, 25), П. Погба, Ибрагимович.

Предупреждения: Байи, 60. Байи, 63. Малькюи, 84. 

Удаление: Байи, 63. 

Судья: Айтекин (Германия).

Первый матч - 0:3

0
0
0
0
Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/16 финала
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ