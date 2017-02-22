"МЮ" победил "Сент-Этьен" благодаря голу Мхитаряна и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Сент-Этьен" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Единственный мяч забил Генрих Мхитарян. Первый поединок завершился разгромной победой "МЮ" - 3:0.
Лига Европы
1/16 финала
Ответный матч
"Сент-Этьен" (Франция) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 0:1 (0:1)
Гол: Мхитарян, 17.
"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Теофиль-Катрин, Малькюи, Ф.Погба, Амума, Пажо, Верету (Лемуан, 68), Монне-Паке, Севе (Интима, 53), Берич (Ру, 59).
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Блинд, Смоллинг, Байи, Кэррик (Швайнштайгер, 61), Феллаини, Янг, Мата (Рохо, 64), Мхитарян (Рэшфорд, 25), П. Погба, Ибрагимович.
Предупреждения: Байи, 60. Байи, 63. Малькюи, 84.
Удаление: Байи, 63.
Судья: Айтекин (Германия).
Первый матч - 0:3