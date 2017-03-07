18:27 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Мужики против "Красных дьяволов". Билборд в Ростове к матчу с "МЮ"

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В Ростове-на-Дону выпустили билборды в преддверии первого матча "Ростова" в 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед". Первая встреча состоится в России 9 марта. Сегодня английский клуб вылетел на игру и объявил заявку на встречу. Ранее стало известно, что в Ростов-на-Дону уже прибыло 238 болельщиков "Юнайтед".

"Мужики против "Красных дьяволов" – гласит реклама.

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