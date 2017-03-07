"Мужики против "Красных дьяволов". Билборд в Ростове к матчу с "МЮ"

В Ростове-на-Дону выпустили билборды в преддверии первого матча "Ростова" в 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед". Первая встреча состоится в России 9 марта. Сегодня английский клуб вылетел на игру и объявил заявку на встречу. Ранее стало известно, что в Ростов-на-Дону уже прибыло 238 болельщиков "Юнайтед".
"Мужики против "Красных дьяволов" – гласит реклама.
Ростов ну очень ждет матча! 😈#РостовМЮ #ЛигаЕвропы @rostovfc pic.twitter.com/eB5QT8PhOP– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 7 марта 2017 г.