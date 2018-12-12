17:04 | Футбол — Лига Европы

Мусаккьо вернется в состав "Милана" перед матчем Лиги Европы с "Олимпиакосом"

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Защитник "Милана" Матео Мусаккьо сможет помочь своей команде в матче Лиги Европы с "Олимпиакосом", который пройдет в четверг. 

Игрок повредил колено в миланском дерби с "Интером" (1:1), которое проходило 8 ноября. К настоящему моменту он восстановился от травмы и, таким образом, он полетит в Грецию на игру с "Олимпиакосом".

После пяти игр группового этапа Лиги Европы "Милан" занимает второе место в группе F с 10 очками. Для того, чтобы гарантировать себе место в плей-офф Лиги Европы, "россонери" достаточно не проиграть грекам с разницей в три и более мяча.

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