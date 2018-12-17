Мусаев – о сопернике "Краснодара" в Лиге Европы: "Байер" – клуб с большими амбициями. Но мы хотим сделать шаг вперед в турнире"

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев в разговоре с корреспондентом "СЭ" прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, где соперником "быков" станет леверкузенский "Байер". Матчи пройдут 14 и 21 февраля, первую встречу россияне проведут дома.

– Пока нет информации, какой футбол использует "Байер", – заявил Мусаев. – В ближайшее время поймем, какие у немцев принципы игры. На портале transfermarkt стоимость состава этой команды оценивается выше, чем 400 миллионов евро. Есть исполнители ценой и в 45-50 миллионов, так что клуб с большими амбициями и традициями. Но мы были готовы к тому, что достанется сложный соперник – могли выпасть сплошь гранды, или те, кто проводят отличные сезоны, например, "Зальцбург" или загребское "Динамо". Нам нужно хорошо отдохнуть, а потом станем усиленно готовиться, чтобы сделать шаг вперед на этой стадии турнира. (Евгений Белоусов)​

"Краснодар" - "Байер", "Фенербахче" - "Зенит". Все пары 1/16 финала Лиги Европы