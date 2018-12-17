16:09 | Футбол — Лига Европы

Мурад Мусаев: " В "Байере" есть игроки стоимостью по 45-55 миллионов"

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Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокоментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Кубанский клуб 14 и 21 февраля проведет матчи с "Байером"​.

– На этой стадии в Лиге Европы слабых команд не остается. Все, кто вышли в 1/16 финала – либо клубы с большим именем, либо те, что в последнее время показывают очень хороший футбол. По "Байеру" прямо сейчас полной информации у нас нет, но если верить ресурсу Transfermarket, в этой команде есть футболисты стоимостью по 45 миллионов евро и даже 55 миллионов. Состав немецкого клуба прекрасно укомплектован, там собраны как опытные футболисты, так и молодые таланты. Мы получили еще одну прекрасную возможность проверить себя в играх с соперником высокого европейского уровня. На такие матчи никого не нужно специально настраивать. Для нас всех это великолепная мотивация. Мы уверенны в своих силах, будем готовиться и сделаем все, чтобы порадовать наших болельщиков.

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Материалы сюжета: Лига Европы. 1/16 финала. Жеребьевка для "Зенита" и "Краснодара"
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