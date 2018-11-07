Мурад Мусаев: "Со "Стандардом" приятно играть"

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев на пресс-конференции перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги Европы против бельгийского "Стандарда" заявил, что остался доволен игрой своей команды в гостях против этой команды, не считая результата, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– Травмированные есть, но здесь остается вопрос – кто-то, возможно, восстановится. Поймем по предматчевой тренировке. Состояние команды боевое, последние матчи выдались тяжелыми. Мы понимаем, что при таком графике игры могут складываться не так, как мы хотели, но мы будем стараться.

– Стало известно, что матч с "Енисеем" состоится в Краснодаре. Какие-то корректировки в игре со "Стандардом" в связи с этим будут?

– Нет, мы не думаем об этом. Никаких изменений в связи с этим нет, мы понимаем, что при такой погоде, как в Красноярске, играть невозможно. Обеим командам пойдет на пользу играть в Краснодаре.

– Каким показал себя "Стандард" в Бельгии, где он вырвал победу в концовке? Почему так произошло?

– Я не сказал бы, что матч в Льеже был переломлен. Мы играли хорошо, просто два эпизода соперник реализовал. В целом, со "Стандардом" было приятно играть, команда нацелена на атаку, играет низом, комбинационно. Думаю, игра понравилась болельщикам. Мы получили удовольствие от игры, не считая результата.