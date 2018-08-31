Мурад Мусаев: "Севилья" пять раз выигрывала Лигу Европы. Встречи с этой командой станут серьезной проверкой"

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев оценил соперников команды по групповому этапу Лиги Европы. "Быки" в квартете J сыграют с "Севильей", "Стандардом" и "Акхисаром БС".

- Слабых соперников на групповой стадии Лиги Европы УЕФА не бывает, и группа нам досталась очень интересная, - цитирует пресс-служба "Краснодара" слова Мусаева. - "Севилья" за последние годы пять раз выигрывала трофей, это команда с самым высоким рейтингом в турнире, она играет в яркий атакующий футбол, и в прошлом году, например, прошла в Лиге Чемпионов "Манчестер Юнайтед". Несомненно, встречи с "Севильей" станут для нас серьезной проверкой.

Бельгийский "Стандарт" и турецкий "Акхисар Беледиеспор" – обладатели кубков своих стран. Информации об этих командах в данный момент у нас не так много, но то, что они выиграли в прошлом году национальные титулы, говорит об их силе, о том, что коллективы эти находятся на подъеме.

Так что ждем с нетерпением старта турнира и надеемся порадовать наших болельщиков хорошим футболом и положительными результатами.