16:00 | Футбол — Лига Европы

Мурад Мусаев: "Севилья" пять раз выигрывала Лигу Европы. Встречи с этой командой станут серьезной проверкой"


Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев оценил соперников команды по групповому этапу Лиги Европы. "Быки" в квартете J сыграют с "Севильей", "Стандардом" и "Акхисаром БС"

- Слабых соперников на групповой стадии Лиги  Европы УЕФА не бывает, и группа нам досталась очень интересная, - цитирует пресс-служба "Краснодара" слова Мусаева. - "Севилья" за последние годы пять раз выигрывала трофей, это команда с самым высоким рейтингом в турнире, она играет в яркий атакующий футбол, и в прошлом году, например, прошла в Лиге Чемпионов "Манчестер Юнайтед". Несомненно, встречи с "Севильей" станут для нас серьезной проверкой.

Бельгийский "Стандарт" и турецкий "Акхисар Беледиеспор" – обладатели кубков своих стран. Информации об этих командах в данный момент у нас не так много, но то, что они выиграли в прошлом году национальные титулы, говорит об их силе, о том, что коллективы эти находятся на подъеме.

Так что ждем с нетерпением старта турнира и надеемся порадовать наших болельщиков хорошим футболом и положительными результатами.

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https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=132294

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