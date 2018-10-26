Мурад Мусаев: "Нужно было успокоиться и довести игру уже до ничейного результата"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Стандарда" (1:2) отметил, в концовке команде нужно было успокоиться и довести игру до ничейного результата. По его словам, у подопечных было много шансов.

– Обидное поражение, соперник использовал все свои шансы. Мы действовали в высоком темпе, хорошо прессинговали и быстро перемещали мяч, – цитирует Мусаева официальный сайт "Краснодара". – У нас было много шансов развить успех, где-то с 55-й минуты мы полностью владели преимуществом. В конце матча стали торопиться, было несколько подготовленных атак и потерь, нужно было успокоиться и довести игру уже до ничейного результата, что тоже неплохо было бы на выезде.