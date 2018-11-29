23:50 29 ноября | Футбол — Лига Европы

Мурад Мусаев: "Краснодар" выигрывает - это главное"

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Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после победы над турецким "Акхисаром" (2:1) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы отметил, что состояние газона в столице Кубани не повлияло на игру его команды.

- Три матча подряд вы вырываете победы, проигрывая по ходу матча. За это можно похвалить или поругать?

- Только похвалить - мы же выигрываем. Другие моменты, то как мы играем вторые половины - это высокий темп. Конечно, нужно сохранять свои ворота в неприкосновенности, но мы побеждаем - это главное.

- Газон больше вредил "Краснодару", чем сопернику? 

- Я не думаю. Поле было хорошее для зимы. В целом все было хорошо. Вы видели матч "Тоттенхема" против "Челси"? На "Уэмбли" был ужасный газон, но это не мешало футболу. (Екатерина Потапова)

Краснодар - Акхисар БС

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 5-й тур. Матчи "Зенита", "Спартака", "Краснодара" и другие игры
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