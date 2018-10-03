Мурад Мусаев: "Краснодар" играет в атаку. У нас нет оборонительного плана"

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев на пресс-конференции перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Севильи" заявил, что практически определился с составом на игру. Специалист подчеркнул, что команда не будет отходить от своего атакующего стиля.

– "Севилья" одолела "Реал", который накануне проиграл ЦСКА. Что на этом фоне скажете о предстоящем сопернике?

– Вы видели игру с "Реалом", обыграли по делу. Но игра на игру не приходится. Уровень "Реала" и "Севильи" высок – не могу сказать, кто сильнее, обе – топ-команды. ЦСКА было сложно, и нам не будет легко. С каждой из них очень трудно.

– Определились ли с составом на матч? Делали это с оглядкой на предстоящую встречу с "Зенитом"?

– По составу определился на 90 процентов. Об игре с "Зенитом" не думаю. Мысли только о "Севилье". Будут играть те, кто готов лучше.

– Как будете строить игру – от себя или от соперника?

– В каждой игре стараемся играть в атакующий футбол, и не будем отходить от этого. У нас нет оборонительного плана. Мы будем играть в атаку и не станем ничего кардинально менять в своих действиях.

– Это самый большой матч в вашей жизни?

– По вывеске – да, так и есть. (Екатерина Потапова)