Мурад Мусаев: "Краснодар" хочет пройти как можно дальше в Лиге Европы"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев дал комментарий после матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Копенгагена", где его команда победила со счетом 2:1. 35-летний российский специалист

– Конечно, хочется добиваться более уверенных побед и забивать первыми, – заявил Мусаев. – В этом сезоне "Краснодар" добился восьми волевых побед, значит все идет так, как надо. Планы на Лигу Европы? Хотим пройти как можно дальше. Надеюсь, что выйдем в плей-офф после сегодняшней встречи "Севильи" со "Стандартом".

"Краснодар" набрал 12 очков и закрепился на первом месте в группе J. Если "Стандард" не обыграет "Севилью" в сегодняшнем матче, то "быки" досрочно выйдут в плей-офф.