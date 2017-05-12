Муктар Диакаби: "Лион" может гордиться ответным матчем с "Аяксом"

Защитник "Лиона" Муктар Диакаби после ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против "Аякса" (3:1) отметил, что команда может гордиться результатом. Французский коллектив победил, но в финал вышли голландцы, так как в первом матче выиграли со счетом 4:1.

- Мы очень разочарованы результатом, - цитирует пресс-служба клуба Диакаби. - "Лион" может гордиться тем, что сделал. Нужно поднять голову, даже если это будет сложно. Надеемся выступить в Лиге Европы в следующий раз. Увы, но мы снова провели плохой первый тайм. К сожалению, пропущенный гол лишил нас финала.

Трансляция матча "Лион" - "Аякс"