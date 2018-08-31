Может ли Промес сыграть за "Севилью" в еврокубках?

Квинси Промес в случае перехода в "Севилью" сможет сыграть за испанский клуб в Лиге Европы, даже несмотря на то, что сыграл за красно-белых в отборочном раунде Лиги чемпионов.

Официальный сайт УЕФА дает четкое определение:

Как правило, игрок не может выступать за два и более клуба в еврокубках на протяжении одного сезона (Лига чемпионов УЕФА и Лига Европы УЕФА, исключая Суперкубок УЕФА). Однако футболист может играть за один клуб в первом, втором, третьем отборочном раунде или/и раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА или Лиги Европы УЕФА, а затем перейти в другую команду и защищать ее цвета на групповом этапе любого из турниров.

Напомним, что "Севилья" будет посеяна в первой корзине Лиги Европы. Ее соперниками могут стать как "Краснодар", так и "Спартак". А вот с "Зенитом" испанская команда на групповом этапе не сыграет - петербургский клуб тоже будет жеребиться из первой корзины. (Алексей МОРОЗ)

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