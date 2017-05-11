Моуринью важнее попасть в Лигу чемпионов через Лигу Европы, а не через премьер-лигу

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что для него важнее попасть в Лигу чемпионов через победу в Лиге Европы, чем через позицию в чемпионате Англии. По словам португальца, в премьер-лиге важно только первое место, которое для "МЮ" уже недоступно.

– Честно говоря, четвертое, пятое или шестое место – это не имеет значения, – цитирует AFP Моуринью. – Эти позиции не дают трофеев, титулов, престижа, чести. Выиграть еврокубок и попасть в первую четверку – это разные вещи. Общее только то, что они дают место в Лиге чемпионов. Но это бонус. Я думаю только о титулах. К тому же победа в Лиге Европы даст шанс выиграть Суперкубок Европы. Вот такие вещи нами движут. Поэтому мы будем крайне мотивированы в Лиге Европы.

Напомним, ответный полуфинальный матч между "Манчестер Юнайтед" и "Сельтой" состоится сегодня, 11 мая. Начало встречи – в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.