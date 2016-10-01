09:11 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Моуринью ругался со своими помощниками во время игры с "Зарей"

0
0
0

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью выражал недовольство работой своего штаба по ходу игры 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Зари" (1:0). Недопонимание сторон возникло в связи с тем, что клуб из Луганска внес изменения в стартовый состав за несколько минут до старта игры, тогда как португальский специалист дал определенные указания полузащитнику Полю Погба, которые при измененной схеме гостей не сработали.

Француз подошел к своим наставникам, чтобы уточнить, нужно ли ему играть иначе, что вызвало гнев Моуринью, который думал, что его помощники учли изменения в составе соперников и сами догадались изменить функции Погба. Больше всего от специалиста досталось его главному помощнику Руй Фарии.

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ