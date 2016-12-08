Моуринью пожаловался на поле в Одессе и холодную погоду на Украине

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги Европы против "Зари" подчеркнул, что УЕФА не должна проводить игры в Восточной Европе в декабре. Наставнику "красных дьяволов" не понравилось качество газона на стадионе "Черноморец" в Одессе, где состоится поединок.
- Поле очень жесткое, трава промерзла, - приводит Sky Sports слова Моуринью. - Надеюсь, в УЕФА знают о состоянии газона и понимают, какая погода на Украине и в Восточной Европе в середине декабря. Им следует пересмотреть расписание и не позволять играть здесь при таком холоде. Это большая проблема. "Заря" пытается немного прогреть верхний слой газона, но они не волшебники. Остается надеяться, что все пройдет хорошо.
Gordon
"Моуринью" и "пожаловался" - это примерно одно и то же :) Всегда найдёт повод поныть.
11:40
shpasic
срочно пусть УЕФА переходит на систему весна-осень))
11:36
ЗЮК
streletc1783,ты зачем так о себе?
11:26