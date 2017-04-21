Моуринью повторил достижение Фергюсона и Трапаттони

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в десятый раз за карьеру вывел свою команду в полуфинал еврокубка. "МЮ" в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы обыграл "Андерлехт" (2:1 д.в.). Ранее Особенный выводил в полуфиналы "Порту", "Челси", "Интер" и "Реал".

Тем самым протугалец повторил достижение бывшего тренера "Юнайтед" Алекса Фергюсона, который выводил "красных дьяволов" в полуфинал европейских турниров десять раз. Такой же показатель на счету итальянца Джованни Трапаттони, который в разные времена возглавлял "Милан", "Ювентус", "Интер", "Баварию" и "Фиорентину".

"СЭ" вел текстовую трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Андерлехт"