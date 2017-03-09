Моуринью поблагодарил Калачева за желтую карточку

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после гостевого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова" поблагодарил полузащитника российского клуба Тимофея Калачева за то, что тот получил желтую карточку. В середине второго тайма Калачев повздорил с португальцем, вступив с ним в словесную перепалку, за что получил предупреждение. Теперь он пропустит ответную встречу, которая состоится в Манчестере. Отметим, что сразу после финального свистка Моуринью и Калачев обнялись и помирились.

"Я сказал ему, что хотел, чтобы он получил желтую карточку", – цитирует Yahoo Моуринью.