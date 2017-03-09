Моуринью поблагодарил Калачева за желтую карточку

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после гостевого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова" поблагодарил полузащитника российского клуба Тимофея Калачева за то, что тот получил желтую карточку. В середине второго тайма Калачев повздорил с португальцем, вступив с ним в словесную перепалку, за что получил предупреждение. Теперь он пропустит ответную встречу, которая состоится в Манчестере. Отметим, что сразу после финального свистка Моуринью и Калачев обнялись и помирились.
"Я сказал ему, что хотел, чтобы он получил желтую карточку", – цитирует Yahoo Моуринью.
самарец
ну а я что писал?))) прошептал на ушко " в ответном матче не сыграешь")))) ну не пиво же он его звал попить)
00:10
higagy
Коварен Маур, ничоси многоходовочку провернул.
00:08
Излучение Промкооперации и Пищев
А вот Марсьяль, ударивший Калачева по голове, карточки почему-то не получил... судья - сволочь поганая, все карточки Ростова абсолютно левые!
00:07
ненавистник_политпроектов
а глупый плешивый белорус повелся на провокацию и подвел команду...
00:06
Don Miguel
Ну, Мао столько сам наполучал, что может и пошутить.
00:00
SirFC
Super troll
00:00
баламошка
Бугага))
23:56 9 марта