23:53 9 марта | ФУТБОЛ — Лига Европы

Моуринью поблагодарил Калачева за желтую карточку

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после гостевого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова" поблагодарил полузащитника российского клуба Тимофея Калачева за то, что тот получил желтую карточку. В середине второго тайма Калачев повздорил с португальцем, вступив с ним в словесную перепалку, за что получил предупреждение. Теперь он пропустит ответную встречу, которая состоится в Манчестере. Отметим, что сразу после финального свистка Моуринью и Калачев обнялись и помирились.

"Я сказал ему, что хотел, чтобы он получил желтую карточку", – цитирует Yahoo Моуринью.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (7)
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самарец

ну а я что писал?))) прошептал на ушко " в ответном матче не сыграешь")))) ну не пиво же он его звал попить)

00:10

higagy

Коварен Маур, ничоси многоходовочку провернул.

00:08

Излучение Промкооперации и Пищев

А вот Марсьяль, ударивший Калачева по голове, карточки почему-то не получил... судья - сволочь поганая, все карточки Ростова абсолютно левые!

00:07

ненавистник_политпроектов

а глупый плешивый белорус повелся на провокацию и подвел команду...

00:06

Don Miguel

Ну, Мао столько сам наполучал, что может и пошутить.

00:00

SirFC

Super troll

00:00

баламошка

Бугага))

23:56 9 марта

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