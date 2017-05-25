Моуринью - первый тренер, выигрывавший Лигу чемпионов и Лигу Европы по 2 раза

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью стал первым специалистом, выигравшим и Лигу чемпионов (Кубок чемпионов), и Лигу Европы (Кубок УЕФА) более одного раза.

Сегодня "МЮ" победил в финале Лиги Европы "Аякс" (2:0). Ранее Моуринью выиграл Кубок УЕФА в сезоне-2002/03 с "Порту". Год спустя он также с португальским клубом впервые победил в Лиге чемпионов, а в 2010 году завоевал главный еврокубок с "Интером" в 2010 году.

Отметим, что в 2003 и 2004 году Моуринью выигрывал еврокубки с "Порту", в составе которого играл Дмитрий Аленичев. Российский хавбек забивал в обоих финалах.

Трансляция матча "Аякс" - "Манчестер Юнайтед"