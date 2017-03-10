Моуринью перед матчем с "Ростовом" обнял мальчика, который обрадовался встрече с ним

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью обнял мальчика, который обрадовался его появлению перед матчем 1/8 финала Лиги Европы с "Ростовом" (1:1). Португальский специалист и дети, которым предстояло выходить с футболистами на поле, встретились в подтрибунном помещении. Тренер увидел, с каким восхищением смотрит на него один из мальчиков, подошел к нему и обнял.
Ответная игра "Манчестер Юнайтед" – "Ростов" состоится 16 марта на стадионе "Олд Траффорд".
That moment when you meet Josè Mourinho. Exclusive scenes before Rostov vs United. pic.twitter.com/BoDkaP7U8M– Stefano Conforti (@confortistefano) 10 марта 2017 г.
South Pars / North Dome
Всё-таки, он крут. Крут не потому, что "the special one", а потому, что даже в момент напряжения перед матчем ему не в лом улыбнуться и обнять вот такого мальчишку, стоящего в тоннеле стадиона.
17:35
Izmegul
засудить за домогательства
17:24