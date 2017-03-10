17:09 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Моуринью перед матчем с "Ростовом" обнял мальчика, который обрадовался встрече с ним

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью обнял мальчика, который обрадовался его появлению перед матчем 1/8 финала Лиги Европы с "Ростовом" (1:1). Португальский специалист и дети, которым предстояло выходить с футболистами на поле, встретились в подтрибунном помещении. Тренер увидел, с каким восхищением смотрит на него один из мальчиков, подошел к нему и обнял.

Ответная игра "Манчестер Юнайтед" – "Ростов" состоится 16 марта на стадионе "Олд Траффорд".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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South Pars / North Dome

Всё-таки, он крут. Крут не потому, что "the special one", а потому, что даже в момент напряжения перед матчем ему не в лом улыбнуться и обнять вот такого мальчишку, стоящего в тоннеле стадиона.

17:35

Izmegul

засудить за домогательства

17:24

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