Моуринью не проигрывает российским клубам

Для главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью игра 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова" (1:1) стала девятой в еврокубках с клубом из России. Португальский специалист продолжил беспроигрышную серию во встречах с российскими коллективами. "Челси", "Интер", "Реал" и "МЮ" под его руководством добились шести побед при трех ничьих. (Кирилл БУРДАКОВ)

Моуринью против российских команд

Дата Клуб Турнир Стадия Соперник Счет 20.10.2004 Челси ЛЧ Гр.турнир ЦСКА (д) 2:0 02.11.2004 Челси ЛЧ Гр.турнир ЦСКА (г) 1:0 29.09.2009 Интер ЛЧ Гр.турнир Рубин (г) 1:1 24.11.2009 Интер ЛЧ Гр.турнир Рубин (д) 2:0 31.03.2010 Интер ЛЧ 1/4 финала ЦСКА (д) 1:0 06.04.2010 Интер ЛЧ 1/4 финала ЦСКА (г) 1:0 21.02.2012 Реал ЛЧ 1/8 финала ЦСКА (г) 1:1 14.03.2012 Реал ЛЧ 1/8 финала ЦСКА (д) 4:1 09.03.2017 МЮ ЛЕ 1/8 финала Ростов (г) 1:1

Итого: +6=3-0, мячи 14-4