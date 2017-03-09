Моуринью не проигрывает российским клубам

Для главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью игра 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова" (1:1) стала девятой в еврокубках с клубом из России. Португальский специалист продолжил беспроигрышную серию во встречах с российскими коллективами. "Челси", "Интер", "Реал" и "МЮ" под его руководством добились шести побед при трех ничьих. (Кирилл БУРДАКОВ)
Моуринью против российских команд
|
Дата
|
Клуб
|
Турнир
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
20.10.2004
|
Челси
|
ЛЧ
|
Гр.турнир
|
ЦСКА (д)
|
2:0
|
02.11.2004
|
Челси
|
ЛЧ
|
Гр.турнир
|
ЦСКА (г)
|
1:0
|
29.09.2009
|
Интер
|
ЛЧ
|
Гр.турнир
|
Рубин (г)
|
1:1
|
24.11.2009
|
Интер
|
ЛЧ
|
Гр.турнир
|
Рубин (д)
|
2:0
|
31.03.2010
|
Интер
|
ЛЧ
|
1/4 финала
|
ЦСКА (д)
|
1:0
|
06.04.2010
|
Интер
|
ЛЧ
|
1/4 финала
|
ЦСКА (г)
|
1:0
|
21.02.2012
|
Реал
|
ЛЧ
|
1/8 финала
|
ЦСКА (г)
|
1:1
|
14.03.2012
|
Реал
|
ЛЧ
|
1/8 финала
|
ЦСКА (д)
|
4:1
|
09.03.2017
|
МЮ
|
ЛЕ
|
1/8 финала
|
Ростов (г)
|
1:1
Итого: +6=3-0, мячи 14-4