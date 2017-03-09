23:41 9 марта | ФУТБОЛ — Лига Европы

Моуринью не проигрывает российским клубам

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Для главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью игра 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова" (1:1) стала девятой в еврокубках с клубом из России. Португальский специалист продолжил беспроигрышную серию во встречах с российскими коллективами. "Челси", "Интер", "Реал" и "МЮ" под его руководством добились шести побед при трех ничьих. (Кирилл БУРДАКОВ)

Моуринью против российских команд

Дата

Клуб

Турнир

Стадия

Соперник

Счет

20.10.2004

Челси

ЛЧ

Гр.турнир

ЦСКА (д)

2:0

02.11.2004

Челси

ЛЧ

Гр.турнир

ЦСКА (г)

1:0

29.09.2009

Интер

ЛЧ

Гр.турнир

Рубин (г)

1:1

24.11.2009

Интер

ЛЧ

Гр.турнир

Рубин (д)

2:0

31.03.2010

Интер

ЛЧ

1/4 финала

ЦСКА (д)

1:0

06.04.2010

Интер

ЛЧ

1/4 финала

ЦСКА (г)

1:0

21.02.2012

Реал

ЛЧ

1/8 финала

ЦСКА (г)

1:1

14.03.2012

Реал

ЛЧ

1/8 финала

ЦСКА (д)

4:1

09.03.2017

МЮ

ЛЕ

1/8 финала

Ростов (г)

1:1

Итого: +6=3-0, мячи 14-4

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