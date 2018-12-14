Мостовой – о выступлении "Спартака" в Лиге Европы: "Это провал"

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой прокомментировал "СЭ" поражение красно-белых от "Вильярреала"​ (0:2) в 6-м туре группового турнира Лиги Европы, и итог выступления москвичей в еврокубке. Команда заняла последнее, 4-е место в группе G.

– Я и не рассчитывал, что "Спартак" выиграет, – сказал Мостовой. – Да, у красно-белых были моменты, но и у "Вильярреала" – тоже, и испанцы свои реализовали. Москвичи не вышли в плей-офф из довольно средней группы – это провал. Рассказов с Ломовицким допустили детскую ошибку, когда "Вильярреал" забил второй мяч: соперник применил "стенку", а оба спартаковца развернулись в сторону того, через кого их обыгрывали. Это вообще смешно. Наверное, следствие неопытности. Молодые, ничего страшного, впереди большая футбольная карьера. (Иван Торопцев)