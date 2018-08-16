Мощная поддержка "Зенита". Фанаты зажигают у "Петровского" на воде!

Болельщики "Зенита" поддерживают команду на теплоходе возле стадиона "Петровский". Сегодня петербургский клуб встречается с минским "Динамо" в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы.

Фанаты круто зажигают. Стоят метрах в 50 от стадиона. Поставили колонки на тепдоходе и играют во всю.#ЗенитДинамоМн pic.twitter.com/lwCEU4Z73B – Igor Novikov (@_novikov_igor) 16 августа 2018 г.

Напомним, что "Зенит" проводит этот матч без зрителей. На стадионе "Санкт-Петербург" клуб организовал фан-зону, в которой болельщики смогут посмотреть трансляцию этого матча. (Игорь НОВИКОВ)

Первый матч между этими командами завершился разгромным поражением петербургского клуба со счетом 0:4.