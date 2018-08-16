21:18 | Футбол — Лига Европы

Мощная поддержка "Зенита". Фанаты зажигают у "Петровского" на воде!


Болельщики "Зенита" поддерживают команду на теплоходе возле стадиона "Петровский". Сегодня петербургский клуб встречается с минским "Динамо" в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы

Напомним, что "Зенит" проводит этот матч без зрителей. На стадионе "Санкт-Петербург" клуб организовал фан-зону, в которой болельщики смогут посмотреть трансляцию этого матча. (Игорь НОВИКОВ)

Первый матч между этими командами завершился разгромным поражением петербургского клуба со счетом 0:4. 

Зенит - Динамо Мн

 

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