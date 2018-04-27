Морган Сансон: "Марселю" немного повезло, но везение - это часть футбола"

Полузащитник "Марселя" Морган Сансон после победы над "Зальцбургом" в матче 1/2 финала Лиги Европы (2:0) признал, что его команде немного повезло. Также он выделил игру вратаря своей команды Йоана Пеле​.

- Разницу сделал наш подход, мы боролись друг за друг, все вместе атаковали и защищались, - цитирует Goal Сансона. - Также нам немного повезло, так как у соперника был шанс сделать счет 2:1, но везение - часть футбола. Нам помогли свои болельщики, они гнали нас вперед, но нужно оставаться спокойными, так как впереди все еще есть ответный матч. Важную роль сегодня сыграл наш вратарь, и я очень рад, что он сделал несколько классных спасений.