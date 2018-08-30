"Мольде" – "Зенит": Трансляция – в 20.00

В четверг, 30 августа, питерский "Зенит" из Санкт-Петербурга в гостях сыграет с шведским "Мольде" из одноименного города. Встреча пройдет в рамках 4-го отборочного раунда Лиги Европы. Эта ответная игра, первую питерцы завершили в свою пользу – 3:1. Игра состоится на стадионе Aker Stadion, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московском времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Мольде" – "Зенит".

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Прямая трансляция "Мольде" – "Зенит".