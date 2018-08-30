"Мольде" – "Зенит": онлайн трансляция – в 22.00

Сегодня "Зенит" на стадионе Aker Stadion сыграет с "Мольде" в рамках отборочного раунда плей-офф Лиги Европы. Это будет ответная игра, она начнется в 22.00 по Москве. Это первая игра команд, ответная состоится ровно через неделю в Швеции. Проигравший останется без еврокубков-2018/19.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Мольде" – "Зенит".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямая трансляция "Мольде" – "Зенит".