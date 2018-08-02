"Мольде" вышел в 3-й отборочный раунд Лиги Европы

"Мольде" на выезде обыграл "Лачи" (2:0) в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы и вышел в следующй раунд турнира. Первая встреча между норвежским и албанским клубами также завершилась победой скандинавов – 3:0.

Также в 3-й раунд вышли "Алашкерт", "Ларнака" и "Тренчин", прошедшие "Сутьеску" (1:0 – первый матч, 0:0 – ответная игра), "Дандолк" (0:0, 4:0) и "Гурник" из Забже (1:0, 4:1) соответственно.

"Мольде" сыграет с победителем пары "Хайберниан" (Шотландия)/"Астерас" (Греция), "Алашкерт" встретится с ЧФР, "Ларнака" – со "Штурмом", а "Тренчин" – с "Фейеноордом".

Игры этой стадии второго по значимости еврокубкового турнира запланированы на 9 и 16 августа.

Лига Европы

2-й отборочный раунд

Ответный матч

"Лачи" (Албания) – "Мольде" (Норвегия) – 0:2

Голы: Эурснес, 41 – с пенальти (0:1). Странн, 45+1 (0:2).

Судья: Тохвер (Эстония).

2 августа. Лачи. Стадион Laci Stadium.

Первый матч – 0:3.

"Алашкерт" (Армения) – "Сутьеска" (Черногория) – 0:0

Судья: Стоянов (Болгария).

2 августа. Ереван. Стадион Republic Stadium (Vazgen Sargsyan).

Первый матч – 1:0.

"Ларнака " (Кипр) – "Дандолк" (Ирландия) – 4:0 (3:0)

Голы: Тричковски, 13 (1:0). Тете, 21 (2:0). Тричковски, 38 (3:0). Хоан Томас, 87 (4:0).

Судья: Йович (Хорватия).

2 августа. Ларнака. Стадион AEK Arena.

Первый матч – 0:0.

"Тренчин" (Словакия) – "Гурник З" (Польша) – 4:1 (2:0)

Голы: Лоуренс, 10 (1:0). Чатакович, 20 (2:0). Азанго, 59 (3:0). Смуга, 60 (3:1). Чатакович, 90 (4:1).

Судья: Нильсен (Норвегия).

2 августа. Миява. Стадион Futbalovy stadion Spartak Myjava.

Первый матч – 1:0.