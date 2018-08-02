"Мольде" вышел в 3-й отборочный раунд Лиги Европы

"Мольде" на выезде обыграл "Лачи" (2:0) в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы и вышел в следующй раунд турнира. Первая встреча между норвежским и албанским клубами также завершилась победой скандинавов – 3:0.
Также в 3-й раунд вышли "Алашкерт", "Ларнака" и "Тренчин", прошедшие "Сутьеску" (1:0 – первый матч, 0:0 – ответная игра), "Дандолк" (0:0, 4:0) и "Гурник" из Забже (1:0, 4:1) соответственно.
"Мольде" сыграет с победителем пары "Хайберниан" (Шотландия)/"Астерас" (Греция), "Алашкерт" встретится с ЧФР, "Ларнака" – со "Штурмом", а "Тренчин" – с "Фейеноордом".
Игры этой стадии второго по значимости еврокубкового турнира запланированы на 9 и 16 августа.
Лига Европы
2-й отборочный раунд
Ответный матч
"Лачи" (Албания) – "Мольде" (Норвегия) – 0:2
Голы: Эурснес, 41 – с пенальти (0:1). Странн, 45+1 (0:2).
Судья: Тохвер (Эстония).
2 августа. Лачи. Стадион Laci Stadium.
Первый матч – 0:3.
"Алашкерт" (Армения) – "Сутьеска" (Черногория) – 0:0
Судья: Стоянов (Болгария).
2 августа. Ереван. Стадион Republic Stadium (Vazgen Sargsyan).
Первый матч – 1:0.
"Ларнака " (Кипр) – "Дандолк" (Ирландия) – 4:0 (3:0)
Голы: Тричковски, 13 (1:0). Тете, 21 (2:0). Тричковски, 38 (3:0). Хоан Томас, 87 (4:0).
Судья: Йович (Хорватия).
2 августа. Ларнака. Стадион AEK Arena.
Первый матч – 0:0.
"Тренчин" (Словакия) – "Гурник З" (Польша) – 4:1 (2:0)
Голы: Лоуренс, 10 (1:0). Чатакович, 20 (2:0). Азанго, 59 (3:0). Смуга, 60 (3:1). Чатакович, 90 (4:1).
Судья: Нильсен (Норвегия).
2 августа. Миява. Стадион Futbalovy stadion Spartak Myjava.
Первый матч – 1:0.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/qualify/-2/