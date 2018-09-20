19:37 | Футбол — Лига Европы

Многие болельщики "Спартака" беспрепятственно прошли на стадион "Рапида"

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Многочисленные болельщики московского "Спартака" смогут наблюдать сегодняшний матч с "Рапидом" в рамках первого тура группового турнира Лиги Европы с трибун стадиона в Вене.

В столицу Австрии приехало не меньше двух сотен фанатов красно-белых, которые беспрепятственно проходят на территорию арены.

Более того, все объявления по стадиону дублируются на русский язык.

Напомним, что в июне УЕФА вынесла наказание "Спартаку" за неправомерное поведение болельщиков в ходе матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона, запретив продавать билеты на два гостевых еврокубковых матча.

Встреча с "Рапидом" начнется в 19.55 по московскому времени. (Александр Рогулев)

 

Рапид В - Спартак

 

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