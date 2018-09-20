Многие болельщики "Спартака" беспрепятственно прошли на стадион "Рапида"

Многочисленные болельщики московского "Спартака" смогут наблюдать сегодняшний матч с "Рапидом" в рамках первого тура группового турнира Лиги Европы с трибун стадиона в Вене.
В столицу Австрии приехало не меньше двух сотен фанатов красно-белых, которые беспрепятственно проходят на территорию арены.
Более того, все объявления по стадиону дублируются на русский язык.
Напомним, что в июне УЕФА вынесла наказание "Спартаку" за неправомерное поведение болельщиков в ходе матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона, запретив продавать билеты на два гостевых еврокубковых матча.
Встреча с "Рапидом" начнется в 19.55 по московскому времени. (Александр Рогулев)
#РапидСпартак Все болельщики спокойно проходят на трибуны, в толпе много россиян, никто их не тормозит и не проверяет pic.twitter.com/NAebF2lYsM– СЭ Спартак (@spartak_se) 20 сентября 2018 г.