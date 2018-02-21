Митингующие антифашисты попытались атаковать болельщиков "Спартака"

Болельщики "Спартака" в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" едва не подверглись атаке со стороны участников антифашистского митинга, передает из Бильбао спецкор "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Митингующие заметили в кафе группу выпивающих болельщиков "Спартака", попытались туда вломиться, но полиция сработала идеально, оперативно выставив оцепление. Чуть позже на мосту один поклонник "Спартака" пошел навстречу колонне с криками "Спартак" Москва!", получил удар, после чего убежал.

Антифашистский митинг проходит в центре города. Манифестанты выступают против приезда в Бильбао ультраправых фанатов "Спартака". Подробности - здесь.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком" пройдет на стадионе "Сан-Мамес" в четверг, начало - в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи. В первой игре "Атлетик" победил 3:1.