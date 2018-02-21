Митингующие антифашисты попытались атаковать болельщиков "Спартака"

Болельщики "Спартака" в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" едва не подверглись атаке со стороны участников антифашистского митинга, передает из Бильбао спецкор "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Митингующие заметили в кафе группу выпивающих болельщиков "Спартака", попытались туда вломиться, но полиция сработала идеально, оперативно выставив оцепление. Чуть позже на мосту один поклонник "Спартака" пошел навстречу колонне с криками "Спартак" Москва!", получил удар, после чего убежал.
Антифашистский митинг проходит в центре города. Манифестанты выступают против приезда в Бильбао ультраправых фанатов "Спартака". Подробности - здесь.
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком" пройдет на стадионе "Сан-Мамес" в четверг, начало - в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи. В первой игре "Атлетик" победил 3:1.
shot on goal
...ОН ЗА НАШИМИ УБЕЖАЛ...ОН ЩАС НАЗАД ПРИБЕЖИТ
23:46
Serenky25
А почему антифашисты? Местная пьянь с нашей не разошлась на мосту. Вот и все аргументы!
23:44
Доктор_Хряк
У нас Медведефф спит шо ли??? Или в танки играет? зы: премьер тут же должен реагировать введением войск в эспанию и расстрелять половину населения немытой страны !!!
23:44
spetrov
...Во втором случае слово аргументы, пожалуй, надо было закавычить - "аргументы".
23:40
spetrov
Митингующие настойчиво пытались доказать мирно выпивающим болельщикам Спартака, что те являются фашистами. В качестве аргументов готовы были использовать аргументы. :)
23:39