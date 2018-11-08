Мишель Прюдомм: "Стандард" не выигрывает в России – надо жить с этим"

Главный тренер бельгийского "Стандарда" Мишель Прюдомм после поражения от "Краснодара" (1:2) в матче 4-го тура Лиги Европы заявил, что его команда играла красиво, но не смогла довести дело до победы, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– У меня два чувства – во-первых, удовлетворение от игры моей команды против сильного соперника, – отметил Прюдомм. – Мы показали хорошую организацию игры, но были на пределе своих сил, чтобы забить. Второе чувство – разочарование. После такой красивой игры мы не смогли довести дело до победы. Это разочарование для всех нас. Мы не смогли выйти на второе место в таблице, забить второй гол. Вторая причина – "Краснодар" сделал три замены, вышли сильные игроки, которые изменили ход встречи. Мы все сделали, чтобы реализовать свои лучшие качества, добиться цели, но мы не добились положительного результата.

– Вы играли красиво против "Краснодара", но проиграли. Это для вас стало уроком?

– Да, мы продолжаем получать уроки. Мы будем менять тактику, доходить до максимума возможностей, хотя это сложно. Мы остаемся сильной командой, в будущем надеемся быть в хорошей форме. Есть удовлетворение от работы команды, пусть мы и не победили. Это было сложно.

– Что вас больше всего встревожило после матча?

– Две вещи, которые не были реализованы. Что мы не дошли до нашей цели, а также то, что нам чего-то не хватает для успеха. Исторически сложилось так, что мы 4 матча в России не выигрываем, и мы должны жить с этим. Но это тревожит нас, и мы должны продолжать работать. А у "Краснодара" – прекрасная команда. Это не просто слова, это действительно так.

– Как думаете, борьба в группе уже закончилась? Нет ли у вас ощущения, что вы не вовремя отреагировали на замены "Краснодара"?

– В группе еще есть по 2 матча, нам надо реализовать наши планы. "Краснодар" остается в той же ситуации. У нас не было много возможностей изменить турнирное положение, и мы могли бы сделать какие-то усилия.

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